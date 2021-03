Statul își pune singur bețe în roate! Cazul Apele Române-Hidroelectrica Companiile producatoare de curent electric din surse hidro, inclusiv perla statului roman, Hidroelectrica, au mari probleme din cauza majorarii taxei pe apa uzinata pe care ar trebui sa o plateasca Administrației Naționale Apele Romane (ANAR), confom unui proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea anumitor acte normative și stabilirea masurilor in domeniul agriculturii. Acest act normativ, dezbatut in prezent in Camera Deputaților, propune un tarif fix de 33 RON/MWh produs pentru contribuțiile datorate ANAR de catre producatorii de energie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile producatoare de curent electric din surse hidro, inclusiv perla statului roman, Hidroelectrica, au mari probleme din cauza majorarii taxei pe apa uzinata pe care ar trebui sa o plateasca Administrației Naționale Apele Romane (ANAR), confom unui proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței…

- Fondul Proprietatea critica intenția unor deputați de a majora tarifele pe apa uzinata pe care Hidroelectrica trebuie sa le plateasca. Potrivit unor amendamente depuse la un proiect de lege, aflat acum în dezbatere în Camera Deputaților, tarifele vor fi stabilite la un nivel fix de 33 lei/MWh,…

- Fondul Proprietatea este ingrijorat de majorarea taxei pe apa uzinata pe care Hidroelectrica ar trebui sa o plateasca Administratiei Nationale Apele Romane (''ANAR''), a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Bucuresti si Manager de Portofoliu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 81/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant, introducand…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant, introducand…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 24 decembrie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind respingerea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor naționale in activitatea economica.…