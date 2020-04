Statul în care localnicii vor să demoleze un centru de testare pentru noul coronavirus: Le e teamă că acesta ar putea atrage persoane contaminate Ciocniri au avut loc luni, in Coasta de Fildes, intre politie si locuitori din Abidjan, care au inceput sa demoleze un centru de depistare a noului coronavirus, de teama ca acesta ar putea atrage persoane contaminate si ar contribui la o raspandire a bolii in cartierul lor, relateaza Reuters potrivit news.ro. Peste 100 de locuitori din Yopougon au inceput duminica sa distruga aceasta structura - un hangar - si sa instaleze in jurul ei baricade din pneuri incendiate. Multimea a revenit luni si a aruncat cu pietre in fortele de ordine, care a dispersat-o cu gaze lacrimogene. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

