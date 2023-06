Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- Premier League a ajuns la un acord cu cluburile pentru ca numele caselor de pariurilor sau cazinourilor online care sponsorizeaza echipele sa nu mai figureze pe tricouri. Masura va intra in vigoare incepand din sezonul 2025/2026, transmite AFP, citata de Agerpres . Opt cluburi din cele 20 din Premier…

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…

- Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, in ședința de astazi, ordinea de zi a ședințelor plenare care vor fi convocate in perioada 16 – 30 martie. In aceasta perioada, deputații vor examina in a doua lectura modificari la mai multe acte normative, printre care Legea cu privire la protecția sociala…