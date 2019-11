Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a pronuntat vineri, 1 noiembrie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul primar de Barlad, Constantin Constantinescu, a fost judecat pentru abuz in serviciu. In prima instanta, fost edil a fost achitat insa judecatorii i-au aplicat o amenda administrativa de 1.000 de lei.

- TERGIVERSARI…Pentru a treia oara consecutiv, magistratii Curtii de Apel Iasi nu reusesc sa se pronunte in dosarul in care fostul primar al Barladului, Constantin Constantinescu, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Acest lucru poate ridica multe semne de intrebare in conditiile in care,…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi il oliga pe staretul manastirii Rafaila din judetul Vaslui sa dea jos termopanele montate pe biserica monument istoric.Staretul manastirii Rafaila din judetul Vaslui este obligat de instanta sa readuca cladirea Bisericii Nasterii Maicii Domnului la forma ...

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.La ultimul termen din dosar,…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, miercuri seara, ca nu are cunoștința de vreo "foaie de parcurs" agreata de Ana Birchall cu procurorul general american, precizand ca daca aceasta ar exista, nu are mandat din partea Guvernului Romaniei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Alexandru Cumpanașu,…

- ARAD. Prescolarii si elevii din Arad primesc, gratuit, mere, cornuri si lapte, in cadrul programelor nationale finantate de Guvernul Romaniei. Numai ca aceste produse trebuie insotite si de masuri educative, spun cei din Consiliul Judetean Arad, institutie care organizeaza licitatia pentru…