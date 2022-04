Statul cheltuie pe experți și avocați toate veniturile obținute din privatizare Veniturile obținute din privatizare și acte conexe ale acesteia vor fi cheltuite integral pe experți, consultanți și firme de avocatura, angajați pentru pregatirea altor privatizari. Foarte mulți bani ajung și la administratorii speciali ai firmelor de stat aflate in insolvența, la evaluatori pentru recrutarea unor membrii in consiliile de administrație la Loteria Naționala, Cuprumin și […] The post Statul cheltuie pe experți și avocați toate veniturile obținute din privatizare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliera locala de la USR Cluj, Alexandra Oana, trage un semnal de alarma cu privire la inițierea unui proiect de lege care elimina necesitatea licitațiilor pentru achizițiile publice pana in 5 milioane de lei. Spus altfel, orice funcționar public va putea semna contracte de pana la un milion de euro…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat vineri, dupa ce Legea offshore a fost depusa spre dezbatere in Parlament, ca legea a stabilit „un regim fiscal competitiv in asa fel incat impartirea veniturilor sa se faca intr-un procent aproximativ de 60 % (statul roman) – 40% (investitorul)”.

- Coaliția guvernamentala a definitivat, joi, proiectul de modificare a Legii offshore. In noua formula, companiile vor imparți veniturile cu statul in proporție 40-60% (36-64%, dupa aplicarea taxelor), impozitul suplimentar ramane, dar prețul de la care se aplica este actualizat. In plus,investitorii…

- Cogenerarea care da caldura populației va fi scutita de suprataxa de 80% pe veniturile suplimentare obținute din vanzarea energiei electrice. ANRE și ANPC vor impune un „formular unic de facturare”. Producatorii de energie termica ce alimenteaza sistemele centralizate locale de incalzire pentru populație…

- Expertul economic Veaceslav Ionița, invitat la o emisiune televizata, a declarat ca pensionarii traiesc acum mai rau decât traiau anul trecut și înca mai rau decât traiau cu 2 ani în urma. Acest lucru se întâmpla pentru ca batrânii cheltuie aproximativ toate…

- ANPC a inceput verificarile la benzinarii dupa cozile de ieri. Șeful instituției a declarat ca proprietarii benzinariilor care au vandut cu preț ridicat din stocurile vechi se fac vinovați de practici comerciale incorecte, iar banii obținuți prin creșterea artificiala a prețului pot fi confiscați, ceea…

- Grupul parlamentarilor independenți de Dreapta a inițiat un proiect de Lege pentru reducerea la jumatate a prețurilor la energia electrica și gazele naturale prin diminuarea și eliminarea imediata a taxelor și costurilor impuse de stat in factura consumatorilor finali.”Guvernul trebuie sa opreasca jaful…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca supraimpozitarea companiilor se refera la veniturile exceptionale ale acestora. ”In momentul in care speculezi si ai venituri exceptionale, este normal ca statul sa intervina sa te supraimpoziteze”, a aratat liderul PSD, adaugand ca Guvernul va…