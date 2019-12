Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat luni ca propune o taxa de licenta pentru prelungirea drepturilor de utilizare, proportional cu durata prelungirii: echivalentul in lei a 30 milioane de euro pentru licentele Orange si Vodafone si echivalentul…

- ​Orange, Vodafone, Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote) și RCS&RDS ar putea plati cumulat 110 milioane de euro pentru prelungirea pâna la data de 31 decembrie 2031 a drepturilor de utilizare asupra unor licențe pe care le-au câștigat în urma a doua proceduri de…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat un on-line dedicat utilizatorilor de telefonie mobila din Romania, numit aisemnal.ro. Acesta ofera o harta interactiva care dezvaluie calitatea semnalului din toata Romania pe cele patru retele de telefonie mobila.…

- Mai mult de jumatate (55%) dintre conexiunile la Internet mobil inregistrate in Romania, la jumatatea anului 2019, sunt 4G, iar doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil, arata datele statistice publicate, marti, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare…

- Nu este de mirare ca magazinele online raporteaza de la an la an creșteri de zeci de procente, in condițiile in care in Romania exista tot mai multe conexiuni de internet, fix și mobil. In plus, demn de menționat este faptul ca din numerele totale, capata proporții tot mai mari conexiunile de mare viteza…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice, in regim de urgenta, tariful de utilizare a spectrului in cazul utilizarii temporare a frecventelor radio pentru radiomicrofoane si sisteme de monitorizare audio cu casti intraauriculare (IEM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice, in regim de urgenta, tariful de utilizare a spectrului in cazul utilizarii temporare a frecventelor radio pentru radiomicrofoane si sisteme de monitorizare audio cu casti intraauriculare (IEM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a propus de curand schimbarea tarifelor de la 1 ianuarie din cursul anului viitor. Ce trebuie sa știe clienții de al Digi, Orange și Vodafone? Propunerea facuta de ANCOM a surprins pe toata lumea. Iata anunțul oficial…