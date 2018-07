Statul – capul rețelei de arierate din economie Poate ați remarcat ca, in multe situații cand aveți de primit bani inapoi, lucrurile se mișca extrem de incet. De exemplu atunci cand ați platit statului mai mult decat datorați potrivit legii și trebuie sa vi se ramburseze o parte din suma achitata. Sau cand achiziționezi un produs de pe internet, constați ca nu corespunde specificațiilor care fusesera afișate de vanzator și decizi sa il returnezi, iar comerciantul trebuie sa iți restituie banii platiți. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Martina Navratilova s-a dat cu capul de masa, dupa ce a auzit explicațiile Simonei Halep. Legendara jucatoare de tenis Martina Navratilova, nu a fost de acord cu explicațiile oferite de Simona pentru infrangerea suferita in turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, in fața taiwanezei Sun-Wei…

- Un barbat de 44 de ani, din Turceni, stabilit de peste 15 ani in Italia, a devenit erou, dupa ce, pe 21 iunie, a salvat o femeie de 45 de ani, din Florența, care a cazut in raul Tibru. „Stateam cu un prieten la masa, langa apa, cand am auzit cazatura dar nu am prea bagat de seama.…

- Horoscop BerbecNoul stil de viata pe care l-ai adoptat iti ofera o multime de energie pozitiva cu care incepi saptamana. De asemenea, in aceasta saptamana iti descoperi o noua pasiune si reusesti sa petreci mult timp cu prietenii.

- In timpul Razboiului Rece, Germania de Est a constituit marea baza a Statelor Unite din Europa, in fata amenintarii sovietice. Acum, Polonia vrea sa joace acest rol pentru a se apara contra unei eventuale amenintari venite din partea urmasei URSS, Federatia Rusa. Baza aeriana poloneza de la Miroslawiec…

- Ofiterii Directiei teritoriale Sud a CNA l-au retinut aseara pe liderul unui grup infractional, cercetat penal pentruînstrainarea ilegala a imobilelor din Cahul. Acesta este avocat si este banuit ca, în complicitate cu alte persoane, ar fi pus în aplicare o schema de deposedare…

- Ieri s-au disputat alte trei meciuri in Cupa Monitorul la tenis, unul fiind amanat din cauza unor probleme de sanatate ale unui participant. Capul de afiș al zilei a fost confruntarea dintre Dumitru Negru și Mircea Crainiciuc, primul impunandu-se in final cu 7 – 5, 6 – 4. Astazi sunt ...

- Un cetațean italian, de 22 de ani, a fost arestat preventiv iar cinci dintre membrii rețelei care venisera la festivalul de muzica electronica Sunwaves din Mamaia sunt cercetați pentru trafic de droguri de ris și mare risc, detinere de droguri de risc si de mare risc pentru consum propriu.

- Astazi au loc partidele tur din semifinalele Europa League. Capul de afiș este, cu siguranța, duelul dintre Arsenal și Atletico Madrid. In celalalt meci se intalnesc Marseille și Salzburg. Partidele incep la ora 22:05 și vor putea fi urmarite in direct la ProX, Telekom 1, 2, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO.…