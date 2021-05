Statul american Maryland renunţă la imnul său considerat rasist Statul american Maryland a renuntat marti la controversatul sau imn oficial, ale carui versuri au fost criticate pentru faptul ca erau favorabile Sudului sclavagist din timpul Razboiului de Secesiune, informeaza AFP.



Guvernatorul acestui stat, republicanul Larry Hogan, a ratificat legea de abrogare a imnului, care a fost adoptata cu o larga majoritate in luna martie.



"Abrogam imnul de stat, care este o relicva a Confederatiei. Este in mod clar invechit si depasit", a explicat guvernatorul american in timpul ceremoniei de semnare a legii de abrogare.



