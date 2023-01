O statuie din Roma Antica ce il infatiseaza pe Hercule a fost scoasa la lumina in timpul unor lucrari la sistemul de canalizare dintr-un parc din capitala Italiei, transmite agentia ANSA, citata de Agerpres. Parcul Appia Antica a anuntat pe Facebook ca „Parco Scott ne-a rezervat o mare surpriza – o statuie de marmura, in marime naturala, pe care, datorita prezentei batei si a blanii de leu care ii acopera capul, o putem identifica cu siguranta ca fiind o reprezentare a lui Hercule”. Descoperirea a fost realizata in preajma bornei ce marcheaza a doua mila a vechii Via Appia, faimosul drum istoric…