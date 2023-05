Stiri pe aceeasi tema

- O mulțime de incaperi din Castelul Corvinilor au intrat in legenda, insa puține dintre ele dezvaluie eleganța elementelor cu care au fost inzestrate in vremea lui Ioan de Hunedoara. Un astfel de loc este sala in care ar fi locuit Ioan de Capistrano.

- Iasi, unul dintre cele mai mari si importante orase ale tarii, are o istorie interesanta si captivanta. Cu toate acestea, putini sunt cei care stiu ca in 1827 capitala Moldovei a fost aproape distrusa in totalitate de un incendiu.

- Turiștii revin in numar tot mai mare la Castelul Corvinilor. Se așteapta atingerea pragului dinainte de pandemie. Numarul vizitatorilor care aleg Castelul Corvinilor din Hunedoara incepe sa se apropie de nivelul inregistrat inainte de pandemie. Perioada de restricții din ultimii ani a afectat fluxul...

- Turiștii care poposesc la Castelul Corvinilor se pot bucura mai mult timp de vestigiile de aici. Incepan cu data de 1 aprilie, castelul iși va inchide porțile mai tarziu, astfel ca turiștii care ii vor trece pragul vor avea mai mult timp la dispoziție sa-l admire. Castelul Corvinilor va fi…

- Un incendiu care a mistuit in urma cu trei ani fosta școala de ucenici a uzinelor din Hunedoara a transformat-o intr-o cladire fantoma. Ea se afla in vecinatatea Castelului Corvinilor, astfel ca a starnit imaginația localnicilor

- Invitat: Lucian IAMBOR, administrator DACIC HORSES, Centru de Echitație și Drumeții Ecvestre, din satul Sereca, comuna Beriu The post OAMENII CARE INSPIRA – 31 martie 2023 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Mai multe spații, intre care camera samtartaului și ultimul nivel al Turnului Alb, precum și o fresca importanta, vor putea fi vazute de turiștii care vor vizita Castelul Corvinilor din Hunedoara.In urma cu aproape șase secole, castelul a aparținut faimoasei familii a Huniazilor, iar la mijlocul secolului…

- Cetatea Devei și Castelul Corvinilor se afla in șantier, insa in timp ce monumentul din Hunedoara continua sa atraga turiști și venituri importante, oaspeții fortareței din Deva gasesc locul pustiu și dezolant.