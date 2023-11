Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au fost arestate la New York in timpul unei uriașe manifestații care a blocat Gara Grand Central. Acțiunea este ultima dintr-un șir de proteste organizate de catre o miscare evreiasca impotriva bombardamentelor Israelului in Fasia Gaza, anunta politia si organizatorii, citați de News.ro.…

- Mii de oameni au ieșit in strada in mai multe țari musulmane și nu numai, in semn de solidaritate cu palestinienii din Fașia Gaza. Oamenii au cerut incetarea bombardamentelor care au facut peste 7.000 de victime și ridicarea blocadei israeliene. In Ierusalim au aparut tensiuni dupa ce poliția a impiedicat…

- Recep Tayyip Erdogan a ținut miercuri, in fața unor deputați turci care strigau „Allahu Akbar”, un discurs dur impotriva Israelului și a Occidentului și a susținut ca Hamas nu este o „organizație terorista”, ci una care lupta pentru libertate. „Aveam planuri de a vizita Israelul, dar acestea au fost…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- Sondaje realizate recent in Marea Britanie și SUA indica faptul ca britanii și americanii sunt mai degraba pentru incetarea focului in Orientul Mijlociu, in contextul in care administrațiile americana și britanica au recunoscut dreptul Israelului de a se apara dupa atacul Hamas, iar Israel spune ca…

- „Vom nimici Hamas. Vom triumfa. S-ar putea sa dureze, dar vom incheia acest razboi mai puternici ca niciodata.” Cuvintele lui Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, nu sunt menite doar sa transmita hotarare, ci și sa semnaleze ca razboiul sau din Gaza este diferit.

- Libanezii stau din nou cu sufletul la gura și ochii lipiți de ecranul televizoarelor și al telefoanelor mobile urmarind fiecare veste noua despre luptele de la granița cu Israelul și incearca sa iși dea seama daca izbucnirea unui nou razboi este iminenta, scrie Politico.

- Scriitoarea Zeruya Shalev vorbește despre modul in care literatura ei reflecta principalele dificultați cu care s-a confruntat statul israelian de la facere pana in prezent. „E mai cald aici decat in Israel”, se mira scriitoarea Zeruya Shalev in timp ce trage tacticos dintr-o țigara, pe bulevardul Elisabeta…