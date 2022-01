Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Conform datelor facute publice ieri de Direcția de Sanatate Publica Prahova, trei dintre cele 104 localitați prahovene au intrat in scenariul roșu Covid. Potrivit sursei menționate, stațiunea Sinaia a ajuns, ieri, la 3,75 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de sambata, cand a fost…

- Un tanar șofer a vrut sa traverseze Teleajanul involburat și mașia lui, un Audi, a fost luata de viitura. Pompierii l-au salvat pe șofer din autoturismul care a fost apoi rasturnat de ape pe plafon. Tanarul a vrut sa-i arate unei fete ca traverseaza raul umflat, scrie Observatorul Prhovean . Imaginile…

- Localitați din mai multe județe sunt afectate de inundații Foto: Arhiva/ Andreea Bogdan/corespondent RRA. Localitați din mai multe județe din țara sunt afectate de inundații. Apele au intrat din nou în curțile și casele oamenilor, au rupt podețe și au adus pietre și noroi pe strazi.…

- Rata de incidența din Capitala a scazut, astazi, sub pragul de 3 la mie, ceea ce inseamna ca Bucureștiul intra in scenariul galben și ca restricțiile ar putea fi ridicate curand. Pentru aceasta, este necesara o noua ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența (CMSU). Potrivit DSP București,…

- Aproape 30% din totalul unitatilor de invatamant din judetul Botosani vor functiona, incepand de luni, in regim online, potrivit unei hotarari adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Documentul arata ca, din totalul celor 472 de gradinite, scoli si licee din judetul Botosani,…

- Situația pare scapata de sub control in Drobeta Turnu Severin. Este a treia saptamana de carantina și, cu toate acestea, rata de incidența a crescut de la 9 la 11. Autoritațile locale cred ca multe persoane circula in baza unor adeverințe false de vaccinare. In Drobeta Turnu Severin sunt de 3 saptamani filtre…

- Certificatul verde devine obligatoriu in tot mai multe localitati unde rata de infectare este in crestere. Noi restrictii intra in vigoare si la Galati, unde s-a trecut azi de 6,5 cazuri la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis aplicarea pentru urmatoarele 14 zile a…