Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea apei in statiunea Baile Tusnad si in satele Tusnad, Tusnadul Nou si Vrabia, este sistata de patru zile, dupa ce conducta care alimenteaza aceste localitati s-a spart, iar repararea defectiunii necesita timp, dar si fonduri considerabile. Primarul statiunii Baile Tusnad, Butyka Zsolt, a…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) din municipiul Hunedoara a hotarat sa declare stare de alerta in localitate. Gunoiul din oraș nu mai fost ridicat din 4 decembrie, a informat Primaria.

- Primarul orasului italian Vulcano de pe insula cu acelasi nume, situata in largul coastei nordice a Siciliei, a ordonat o evacuare partiala pe perioada noptii a rezidentilor care locuiesc in apropierea portului local din cauza gazelor potential periculoase provenite din activitatea vulcanica, informeaza…

- Grecia a ordonat joi medicilor din sectorul privat din cinci regiuni din nordul țarii sa dea asistența sistemului de sanatate, in contextul in care se confrunta cu o creștere a numarului de COVID-19. Guvernul cere ajutorul medicilor din sectorul privat in condițiile in care spitalele publice și secțiile…

- Franța intra in stare de alerta sanitara din cauza creșterii accelerate a infectarilor. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului care da asigurari ca Parisul nu are in vedere și un nou lockdown.

- In cadrul Comisiei Nationale pentru Situatii Exceptionale, care a avut loc miercuri, 13 octombrie, a fost anuntata stare de alerta in ceea ce priveste sectorul de gaze naturale, transmite IPN.

- Potrivit HotNews.ro , spitalul Foișor are in total 28 de paturi ATI, dintre care doua alocate pentru pacienți COVID-19. Spitalul nu a precizat cați pacienți erau internați in secția ATI la momentul evacuarii. "Din motive de suprasolicitare a circuitelor de siguranța in rezolvarea unor pacienți cu patologie…

- Curtea de Apel Cluj a anulat, in prima instanța, hotararile de Guvern care impun certificatul verde și continuarea starii de alerta. Acțiunea in instanța a fost inițiata de doi avocați, anunța...