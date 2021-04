Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara a generat in Romania, direct sau indirect, un numar suplimentar de decese, in raport cu anii precedenți, care pune țara noastra pe unul dintre primele locuri din lume, potrivit unei statistici Financial Times. Eurostat, biroul de statistica al UE, arata ca luna noiembrie a lui 2020 a…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat a comparat situația Romaniei privind rata de mortalitate din cauza COVID-19 la 10.000 de locuitori cu cea a altor țari. Romania are o rata de mortalitate din cauza COVID-19 de 12 cazuri la 10.000 de locuitori, astfel ca țara noastra…

- Numarul deceselor produse anul trecut, indiferent de cauza, a crescut anul trecut cu 15,6%, fața de media ultimilor cinci ani, pana la 746.146, precizeaza Reuters . Din data de 21 februarie 2020, cand a fost identificat primul focar de coronavirus pe teritoriul Italiei, și pana la finalul anului trecut…

- Site-ul american Axios a documentat harta primelor zeci de discuții telefonice ale administrației de la Washington cu partenerii sai și se intreaba ce sugereaza acest lucru pentru noua strategie a SUA pe plan extern. America se intoarce alaturi de partenerii din NATO, in vreme ce iși muta atenția din…

- Tarile Uniunii Europene (UE) au inregistrat cu 450.000 de decese mai mult in perioada martie-noiembrie 2020, comparativ cu media aceleiasi perioade din 2016-2019, potrivit datelor UE date publicitatii, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Cercetatorii au folosit statisticile lunare pentru a compara…

- Romania este in top 20 țari la capitolul vaccinare in masa anti-coronavirus. Conform statisticilor Bloomberg , țara noastra ocupa 18 la nivel global. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe locul 6. Statisticile includ datele colectate pana in data de 17 ianuarie, cand in Romania era incheiata…

- Cele mai multe reclamatii (47%) )au vizat anulari provocate de pandemie, atat in domeniul transporturilor, cat si in cel al serviciilor turistice achizitionate individual sau ca pachete de servicii de calatorie, conform comunicatului ANPC, citat de Agerpres.Alte 11% dintre sesizari au vizat imbracaminte…

- Comisia Europeana a publicat vineri Raportul anual privind mobilitatea intracomunitara a fortei de munca, in care se arata ca aproape jumatate (46%) dintre toate persoanele cu varsta activa din UE care au plecat la munca in alte tari isi au resedinta in Germania sau Marea Britanie, si inca 28% in…