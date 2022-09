Stiri pe aceeasi tema

- O statistica oficiala arata ca in acest an a crescut numarul mașinilor noi inmatriculate in Romania. Comparația a fost facuta cu perioada similara a anului trecut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in august 2022 cu -22.26% fata de august 2021, atingand un volum de 12.538 unitati. Pe primele opt luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 83.349 unitati, in crestere cu 5.08% fata de perioada similara din 2021, respectiv…

- Ușoara creștere la inmatricularile de mașini second hand in Maramureș in primele 6 luni ale anului. Datele oficiale arata ca in perioada amintita la nivel de județ s-au facut 7077 inmatriculari, din care 555 au fost autoturisme. In 6 luni la nivel de județ au fost inmatriculate 81 de mașini electrice,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 12% in primele șapte luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021. In același timp, au fost inmatriculate cu 21% mai puține autoturisme second hand, arata Biziday.Potrivit sursei citate, pe primele șapte luni din 2022,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iulie 2022 cu -21.91% fața de iulie 2021, atingand un volum de 12.099 unitați. Pe primele șapte luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 70.811 unitați, in creștere cu 12.06% fața de perioada similara din 2021,…

- In luna iunie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -15.4% fața de iunie 2021, atingandu-se un nivel de 886.510 unitați. Pe primele sase luni din 2022: – au fost inmatriculate 4.608.205 unitați, o scadere cu -14.0% fața de perioada similara din 2021. – au fost inregistrate…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iunie 2022 cu -6.63% fața de iunie 2021, atingand un volum de 11.067 unitați. Pe primele șase luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 58.712 unitați, in creștere cu 23.09 % fața de perioada similara din 2021, respectiv…

- In luna mai 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -11.2% fața de mai 2021, atingandu-se un nivel de 791.553 unitați. Pe primele cinci luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 3.721.781 unitați, o scadere cu -13.7% fața de perioada similara din 2021. – au…