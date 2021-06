Stiri pe aceeasi tema

- Rusia iși activeaza statiile de razboi electronic din Crimeea, in special in zona granitei administrative cu Ucraina, inaintea intalnirii la varf dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden. Acțiunea are rolul de a impiedica eventuale provocari ucrainene: orice drona ucraineana…

- Statiile de razboi electronic vor fi activate în Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Moscova, n.r.), în special în zona granitei administrative cu Ucraina, pentru a împiedica eventuale provocari ucrainene în spatiul aerian rusesc, înaintea întâlnirii…

- Pentagonul a anuntat vineri un ajutor militar suplimentar de 150 de milioane de dolari pentru Ucraina, cu cateva zile inaintea unui summit extrem de asteptat intre presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza DPA, conform AGERPRES. SUA au promis Ucrainei radare de…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca extinderea NATO spre Est, spre Ucraina, reprezinta pentru Rusia o „linie rosie”. Mai mulți experti independenti rusi cred ca declaratia a fost adresata presedintelui american Joe Biden, cu care președintele rus se va intalni saptamana viitoare la Geneva, potrivit…

- Moscova si-a redus deja activele denominate in dolari, in urma impuneri unor sanctiuni americane dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014. ”La fel ca Banca centrala, am decis sa reducem investitiile FSN in active in dolari”, a anuntat Siluanov la Forumul Economic International de la Sankr…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Michael McFaul, fost ambasador al SUA la Moscova, le transmite liderilor mondiali sa fie „foarte” preocupati de situatia de la granita dintre Ucraina si Rusia, avertizand ca Vladimir Putin ar putea declansa un nou razboi in Europa.