Stiri pe aceeasi tema

- ”Nici nu au fost montate bine noile statii pentru transportul in comun, ca au si fost vandalizate. Un gest iresponsabil, care ii va costa, insa, foarte scump pe cei care l-au comis”, a scris, vineri, pe Facebook, primarul din Targu Joi. Marcel Romanescu preciza ca Politia Locala a inceput procedurile…

- Dumitru Leuștean a facut public faptul ca a decis sa se desparta de liberali și va candida anul viitor din partea PSD, potrivit unui mesaj de pe pagina de socializare a edilului.„Astazi, cu toata responsabilitatea, vreau sa fac o declarație importanta cu privire la dezvoltarea politica pe care ma voi…

- "La ora 09:10 a fost semnalata prezenta unui urs intr-o gospodarie situata pe strada Paraul Doamnei, in municipiul Piatra-Neamt. A fost transmis mesaj RO-ALERT cetatenilor din zona in care a fost semnalata prezenta animalului", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa.Oamenii…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ieri, 19 septembrie, ca s-a alaturat celor din PSD. „Targujienii merita sa afle de la mine, in mod direct, ca incepand de astazi am decis sa fac o schimbare politica, alaturandu-ma formatiunii PSD. Este o decizie asumata, avand in vedere si…

- Primarul din Targu Jiu a schimbat macazul. „Incepand de astazi am decis sa fac o schimbare politica, alaturandu-ma formațiunii PSD. Este o decizie asumata, avand in vedere și ca o buna parte a echipei mele a susținut aceasta schimbare, parasind PNL-ul inca de acum cateva luni“, a anunțat Marcel Romanescu…

- Primarul PNL din Targu Jiu, Marcel Romanescu, și-a anunțat marți seara trecerea la PSD. Romanescu a fost ales de doua ori pe lista PNL primar al municipiului Targu Jiu. Edilul și-a motivat gestul intr-o postare pe o rețea de socializare. „Așa cum in viața de zi cu zi traim diferite schimbari, la fel…

- Primarul PNL al municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, trecerea la PSD. Romanescu era singurul primar liberal de oraș reședința de județ din zona Olteniei

- Ramași fara case dupa explozia din Crevedia, autoritațile le-au promis containere pentru cazare. Containerele de locuit pentru localnicii din Crevedia au ajuns intre timp. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita anunța ca acestea au dotarile necesare și sunt pregatite pentru oamenii…