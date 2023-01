Stații de călători cu monitor touch screen, în curând, în Târgoviște Schimbare majora in infrastructura de transport local din Targoviște! Primarul municipiului Cristian Daniel Stan a anunțat astazi ca, pana la finalul lunii viitoare, vor fi montate noi moderne stații de calatori, ce vor dispune de touch screen monitor și vor fi dotate cu senzori de temperatura, de umiditate și de poluare. Stațiile vor avea o lungime de 6 m, vor dispune de touch screen monitor (dimensiune display 125 cm., ecran tactil, grosime sticla 8 mm, sticla fiind calita, rezistenta la explozie, anti-ultraviolete, reflexie scazuta, transmisie a luminii peste 97%), vor fi dotate cu panou de… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

