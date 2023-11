Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei sesizari, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov, sub coordonarea directorului general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana, din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC),…

- O statie de carburanti Lukoil din Ciolpani a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si amendata cu 55.000 de lei dupa ce echipele de control au descoperit nereguli care tin de calibrarea pompelor de alimentare cu carburant.

- Cofetaria Silvian din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) pana la remedierea deficientelor. Echipele de control au gasit mai multe probleme, printre care mizerie, prajituri care nu aveau data limita de consum, aparatura…

- UPDATE – Conducerea Companiei MOL Romania a precizat, prin intermediul agentiei de PR, ca situatia de la statia de carburanti de la Roman, unde mai multi soferi au alimentat la pompa cu apa in loc de carburant, este ‘punctuala exceptionala’ si le-a cerut celor pagubiti sa contacteze compania. ‘Este…

- Statia de carburanti MOL din municipiul Roman a fost inchisa temporar de comisarii Comisariatului Judetean de Protectie a Consumatorilor (CJPC) Neamt dupa ce mai multi soferi au reclamat, vineri, ca au alimentat cu apa in loc de benzina sau motorina.

- Din aceasta dimineața, pe fondul unor lucrari efectuate in zona, stația de autobuz LPS, din cartierul buzoian Micro 14, se muta temporar la capatul de linie al autobuzelor 7 și 8. ,,Stimați calatori, va aducem la cunostința ca, in data de 26 septembrie, datorita lucrarilor care au loc pe partea carosabila…

- Pericol de explozie la o stație GPL din cartierul Vitan-Barzesti din Bucuresti. Statia a fost inchisa in urma cu trei zile, in urma unui control al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR). Alarma a fost data prin apel al 112 care…

- Echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea apei potabile din Statia de Pompare Bifurcatie Cumpana pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta principala de alimentare cu apa din localitatea Lazu, astazi, 28 august 2023. Echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea apei potabile din…