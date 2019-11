Stație cu aerisire pentru minerii și elevii din Horăști!

Parinți ai școlarilor și preșcolarilor din Motru au solicitat primariei, in scris, verbal dar și pe rețelele de socializare, repararea stației de autobuz din Horaști, in timp ce un grup de parinți din zona Insuraței au cerut montarea unei stații in zona. Aparținatorii arata ca stația existenta in Horaști este intr-o stare deplorabila, supararea fiind mare ca in campania pentru prezidențiale edilul orașului a fost prezent in zona de mai multe ori fara sa-l deranjeze in ce stare este stația, in care stau dimineața, la pranz și seara așteptand mijlocul de transport inspre și dinspre oraș. … Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

