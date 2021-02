Stiri pe aceeasi tema

- Escrocii au vrut sa vanda 400 de milioane de doze de vaccin COVID, valorand circa 3 miliarde de euro, unor tari membre ale Uniunii Europene, au dezvaluit doi oficiali europeni, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Oficialii europeni ilustreaza astfel modul in care infractorii incearca sa faca profit…

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achiziția a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Stocul de doze de vaccin al UE se dubleaza astfel. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat, conform Reuters , ca noul contract a fost apobat de catre Comisie.…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a redus, la jumatate, volumul de vaccinuri COVID-19 pe care le va livra saptamana aceasta unor state membre ale Uniunii Europene, au declarat joi pentru Reuters mai multi oficiali guvernamentali, potrivit Agerpres. Romania va primi doar 50% din volumul programat…

- Africa de Sud, care nu a primit inca primele doze de vaccin impotriva noului coronavirus, a comandat 9 milioane de doze de la producatorul Johnson & Johnson (J&J), conform unui anunt facut luni de Ministerul Sanatatii, transmite Reuters. Guvernul celei mai avansate economii din Africa…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…