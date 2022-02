Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…

- Riscul unui conflict militar in Ucraina este „real”, dar o eventuala agresiune a Rusiei va genera „consecinte semnificative”, a avertizat, vineri, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, pledand pentru dialog si anuntand ca exista consultari cu partenerii, inclusiv cu UE si cu Republica Moldova.…