Statele Unite vor furniza Ucrainei sisteme cu rază lungă de acțiune pentru atacuri asupra Crimeei Administrația Joe Biden a decis sa mareasca gama de arme pe care le primește Ucraina ca parte a asistenței militare. Statele Unite vor furniza Ucrainei sisteme cu raza lunga de acțiune pentru atacuri asupra Crimeei. Noul pachet, pe care SUA este de așteptat sa-l anunțe la sfarșitul saptamanii dupa intalnirea aliaților din Germania, va include sisteme de artilerie GLSDB, a raportat Politico , citand oficiali familiarizați cu situația. Dezvoltate in comun de suedezul Saab și americanul Boeing, aceste sisteme au o raza de acțiune de 100 mile, sau aproximativ 160 km, iar utilizarea GPS-ului va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul pachet, pe care SUA este de așteptat sa-l anunțe la sfarșitul saptamanii dupa intalnirea aliaților din Germania, va include sisteme de artilerie GLSDB, a raportat Politico , citand oficiali familiarizați cu situația.Dezvoltate in comun de suedezul Saab și americanul Boeing, aceste sisteme au…

- Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite condiții, potrivit informatiilor aparute miercuri in presa germana, informeaza dpa. Cancelarul Scholz a mentionat clar, intr-o conversatie telefonica cu presedintele american Joe Biden,…

- Premierul Canadiei, Justin Trudeau a anuntat marti, 10 ianuarie, achizitionarea unui sistem de aparare antiaeriana din SUA in vederea donarii acestuia Ucrainei, transmite AFP și Agerpres . Acesta este primul sistem antiaerian NASAMS pe care Canada il ofera Ucrainei, a declarat Ottawa, care evalueaza…

- Canada, prin premierul Justin Trudeau, a anuntat marti achizitionarea unui sistem de aparare antiaeriana din Statele Unite(SUA) in vederea donarii acestuia Ucrainei, transmite AFP. Acesta este primul sistem antiaerian NASAMS pe care Canada il ofera Ucrainei, a spus Ottawa, care evalueaza valoarea acestei…

- SUA iau in calcul sa-i trimita Ucrainei vehicule de lupta blindate Stryker, in perspectiva unei ofensive ruse asteptate in primavara acestui an, au indicat doua surse apropiate acestui dosar, transmite marti politico.com. Informatia urmeaza anuntului facut saptamana trecuta de administratia Biden conform…

- „Mainile sus, scoateți actele!”: pe o plaja a Niprului, in apropiere de Herson, sudul Ucrainei, polițiști inarmați cu Kalașnikovuri someaza doi barbați care tocmai au acostat cu barca lor. Scena are loc pe malul drept al raului, in aval de orașul eliberat la 11 noiembrie de soldații Kievului dupa…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Ocupanții ruși ar fi comis peste 400 de crime de razboi in orașul Herson, anunța autoritațile Ucrainei, dupa ce au recucerit orașul. Rusia a atacat Ucraina la data de 24 februarie 2022. Una dintre primele localitați mari care a fost ocupata de militarii ruși a fost Herson. In timpul ocupației, regimul…