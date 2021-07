Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan.

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…

- Misiunile diplomatice ale mai multor tari in Afganistan, intre care Statele Unite, au cerut militantilor talibani sa inceteze urgent actuala lor ofensiva militara in tara, relateaza luni dpa. Intr-un comunicat comun, semnat printre altii de Delegatia UE in Afganistan si de Biroul Reprezentantului Civil…

- Comandantul fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a predat atributiile luni in contextul retragerii definitive a trupelor straine din tara, unde talibanii continua sa castige teren, relateaza France Presse. In cadrul unei ceremonii la cartierul general…

- Comandantul fortelor americane in Afganistan, generalul Scott Miller, nu a exclus marti lovituri aeriene impotriva talibanilor daca acestia vor continua sa cucereasca noi teritorii, in timp ce retragerea trupelor americane este in curs, informeaza AFP. "Nu mi-ar placea sa vad lovituri aeriene,…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…