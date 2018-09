Statele Unite vor acuza un hacker nord-coreean de atacul informatic WannaCry Departamentul Justitiei din SUA intentioneaza sa acuze un hacker nord-coreean de atacul informatic global WannaCry, din 2017, a declarat joi agentiei Reuters un oficial american.



Acuzatiile fac parte dintr-o strategie a autoritatilor de la Washington cu scopul de a descuraja infractiunile informatice prin nominalizarea si culpabilizarea presupusilor autori.



Aceeasi sursa a agentiei Reuters afirma ca la acuzatii se va adauga si cea de patrundere in sistemul informatic al bancii centrale din Bangladesh, in 2016.



Anul trecut, atacul cu ransomware WannaCry a afectat…

Sursa articol: agerpres.ro

