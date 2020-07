Statele Unite: Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs la Los Angeles

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de cutremure de suprafata, cel mai puternic de 4,2 grade, s-au produs, joi, in apropierea orasului american Los Angeles, anunta Institutul american de geofizica (USGS), anunța MEDIAFAX.Primul seism, de 4,2 grade, a avut loc joi dimineata (joi dupa-amiaza, ora Romaniei) in zona Pacoima…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs joi la circa doi kilometri nord de districtul Pacoima din Los Angeles, insa nu au fost pentru moment raportate pagube, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters potrivit Agerpres. Desi relativ mic ca magnitudine, cutremurul, care…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs joi in largul coastelor Japoniei, a raportat Institutul american de geofizica (USGS), fara sa fie lansata alerta de tsunami, scrie AFP. Epicentrul a fost detectat la o adancime de 29,3 kilometri, la circa 40 de kilometri de prefectura Chiba, la est de Tokyo.…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade s-a produs marti in Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) si a fost resimtit in mai multe zone ale tarii si a activat alerta seismica in capitala, relateaza ABC si EFE. Seismul a avut loc la 10:29 ora locala (15:29 GMT)…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,4 s-a produs joi in largul Noii Zeelande, a anuntat Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Xinhua. Epicentrul seismului, produs la ora 12:49 GMT, a fost stabilit la 705 kilometri nord-est de orasul Opotiki din Insula de Nord a Noii Zeelande,…

- Port Vila, 27 mai /Agerpres/ - Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit miercuri coastele vestice ale arhipelagului Vanuatu din Pacificul de Sud, fara a provoca victime sau daune materiale grave si fara a fi emisa, pentru moment, o alerta de tsunami, informeaza agentiile EFE si Xinhua. Institutul de…

- Un seism cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri in provincia Lorestan, din vestul Iranului, a relatat televiziunea de stat din aceasta tara, adaugand ca pe moment nu au fost raportate pagube materiale sau victime, informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 7 kilometri, potrivit televiziunii…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in sudul insulei Creta din Grecia, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relateaza Reuters. Pentru moment nu exista informatii in legatura cu eventuale victime sau pagube materiale. Potrivit EMSC, cutremurul a…