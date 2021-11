Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica Novavax a anunțat recent un nou vaccin contra Covid-19, Covovax, care ar putea sa intre curand in Europa. Vaccinul a fost autorizat in premiera in Indonezia, transmite rtbf.be. Vaccinul de la firma americana este diferit de alte vaccinuri autorizate in prezent in Europa, in special…

- Aceasta data precisa era astetata. ”Noua politica a calatoriilor in Statele Unite, care cere vaccinarea calatorilor straini in America, intra in vgoare 8 noiembrie”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter un purtator de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz. Acest anunt si aceasta data sunt valabile…

- SUA vor redeschide granițele pentru turiștii vaccinati anti-Covid la inceputul lunii noiembrie. SUA isi vor deschide la inceputul lui noiembrie frontierele terestre cu Mexicul si Canada pentru calatorii vaccinati impotriva COVID-19 si care intreprind inclusiv calatorii considerate neesentiale. Un inalt…

- Casa Alba preseaza companiile aeriene majore din SUA sa impuna vaccinarea angajatilor pana pe 8 decembrie, informeaza Reuters. Coordonatorul reactiei la Covid-19 a Casei Albe, Jeffrey Zients, a vorbit joi cu directorii generali ai American Airlines, Delta Air Lines si Southwest Airlines, pentru a se…

- Consilierii Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite au decis sa recomande vaccinurile de rapel COVID-19 pentru americanii cu varsta de cel putin 65 de ani si pentru persoanele cu risc crescut de boala severa, dupa ce au respins in mod covarsitor cererea de aprobare a vaccinarii…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica și profesor UBB Cluj, explica ce ii așteapta pe romani: o iarna lunga cu multe restricții din cauza pandemiei de Covid-19. Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat rata estimata a transmiterii bolii și a constatat ca, in septembrie,…

