Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit in Regatul Unit, miercuri seara, unde va participa la summit-ul G7, prima etapa a unui turneu european in cadrul caruia se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit unui jurnalist AFP aflat la bordul Air Force One, relateaza AFP. Ajuns la bordul…

