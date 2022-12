Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au sancționat miercuri trei oficiali iranieni, acuzandu-i de incalcarea drepturilor omului, a anunțat Departamentul de Trezorerie al SUA, care a invocat represiunea continua impotriva protestatarilor din zonele cu majoritate kurda.

- Cinci persoane au fost impuscate mortal de "teroristi" pe motociclete in orasul Izeh, din sud-vestul Iranului, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Irna, citand un responsabil neprecizat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana a introdus luni sanctiuni impotriva a 29 de responsabili iranieni, printre care ministrul de interne al Iranului, si impotriva canalului public Press TV, acuzat ca a difuzat „marturiile obtinute cu forta” ale unor detinuti dupa reprimarea manifestatiilor declansate de moartea tinerei…

- Acuzat de inalta tradare, opozantul rus Vladimir Kara-Murza afirma intr-o scrisoare din arest, trimisa BBC, ca nu are regrete pentru criticile sale la adresa Kremlinului, ”pentru ca tacerea este o forma de complicitate” și avertizeaza ca razboiul din Ucraina nu se va opri cat timp Vladimir Putin ramane…

- Statele membre ale Uniunii Europene au sustinut vineri adoptarea de sanctiuni suplimentare impotriva Iranului pentru reprimarea violenta a protestelor antiguvernamentale, au declarat mai multi diplomati europeni pentru dpa.

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este prezenta in clasamentul internațional Best Global Universities Rankings 2023 pe a doua pozitie la nivel național, cu domeniul Fizica, ocupand la nivel național, in topul general, locul al treilea. Topul este realizat de US News & World Report din Statele…

- Statele Unite sunt ''alarmate si revoltate'' de reprimarea exercitata de catre autoritatile iraniene impotriva manifestatiilor studentilor, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, potrivit AFP.

- Noi demonstratii au avut loc sambata seara in Iran in semn de protest impotriva mortii tinerei Mahsa Amini, in pofida unei represiuni care s-a soldat cu moartea a 41 de persoane si sute de arestari in opt zile, transmite AFP. Autoritatile neaga orice implicare in moartea tinerei pe 16 septembrie, la…