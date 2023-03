Stiri pe aceeasi tema

- Tesla va rechema 362.000 de vehicule din SUA pentru a-si actualiza software-ul Full Self-Driving (FSD) Beta, dupa ce autoritatile de reglementare din SUA au declarat joi ca sistemul de asistenta pentru sofer nu a aderat in mod adecvat la legile de siguranta a traficului si ca ar putea provoca accidente,…

- Mașinile Tesla echipate cu software FSD Beta vor ajunge in service pentru schimbarea de soft. Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi a anunțat ca sistemul pentru autopilot nu este sigur și ar putea sa provoace accidente in trafic.

- Ford Motor recheama 462.000 de vehicule din intreaga lume, pentru o defectiune la camera video d impiedicand afisarea imaginii camerei video din spate, transmite Reuters. Producatorul auto american a declarat ca retragerea acopera unele vehicule Explorer, Lincoln Aviator si Lincoln Corsair 2020-2022…

- Producatorul auto american a declarat ca retragerea acopera unele vehicule Explorer, Lincoln Aviator si Lincoln Corsair 2020-2022 echipate cu camere de 360 de grade si include 382.000 de vehicule in Statele Unite. Ford a spus ca are rapoarte despre 17 accidente minore legate de problema rechemarii si…

- Procurorul general al SUA, Merrick Garland, i-a cerut unui coleg sa analizeze și sa desfașoare o ancheta legat de documentele clasificate gasite in fostul birou al lui Joe Biden, in timp ce ex-președintele Donald Trump a avut o reacție virala. Vizat și el intr-o ancheta similara, Trump a cerut sa se…

- Mercedes-Benz a emis o rechemare voluntara in service a peste 300.000 de vehicule din cauza unor probleme de calare. Potrivit documentelor publicate de Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA) din SUA, rechemarea in service afecteaza vechile SUV-uri care au fost produse…

- Poliția vine cu precizari privind accidentul din data de 23 decembrie 2022, in care un minor de 10 ani a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia, din sectorul Botanica al capitalei. „Pe cazul dat a fost inițiata o cauza penala, in cadrul careia…

- Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi din SUA (NHTSA) a deschis o ancheta asupra vehiculelor Cruise, o filiala a General Motors (GM) specializata in conducerea autonoma, dupa mai multe accidente legate de decelerarea brusca sau de o oprire brusca. National Highway Traffic…