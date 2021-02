Statele Unite declară că acceptă invitația europeană la discuțiile cu Iranul Statele Unite au declarat joi ca au acceptat o invitație din partea Uniunii Europene la discuții în prezența Teheranului pentru a relansa eforturile de restabilire a acordului nuclear Iran, potrivit AFP.



&"Statele Unite accepta o invitație din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene la o reuniune a P5 + 1 (un grup care reunește Statele Unite, Germania, China, Franța, Regatul Unit și Rusia) și Iran pentru a discuta despre cele mai bune modalitați de a merge mai departe în programul nuclear al Iranului ", a declarat purtatorul de cuvânt al Departamentului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paris, Berlin, Londra și Washington au avertizat joi Iranul ca „orice decizie de limitare a accesului inspectorilor de la Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ar fi periculoasa” și își afirma obiectivul comun de a „vedea Iranul ca revine la respectul deplin pentru…

- Medicii de la clinica Garmisch-Partenkirchen din Bavaria au raportat ca au detectat o noua mutație a coronavirusului. In prezent nu exista indicii ca ar fi mai contagioasa decat alte mutații cunoscute. Probele sunt analizate acum la un laborator din Berlin. Este vorba de o clinica din localitatea bavareza …

- Alexei Navalnîi a fost arestat în Rusia, pentru ca ar fi încalcat masuri de control judiciar, la întoarcerea sa dupa cinci luni de convalescența în GermaniaKremlinul a anuntat marti ca „nu va lua în considerare” cererile occidentale de a-l elibera…

- Viitorul secretar de stat american Antony Blinken a confirmat marți ca guvernul lui Joe Biden este gata sa revina la acordul nuclear iranian cu condiția ca Teheranul sa își îndeplineasca din nou angajamentele, potrivit AFP."Dar am folosi acest lucru ca punct de plecare, împreuna…

- Precizari de presa privind demersurile privind situatiei generata de masurile adoptate la nivel european in vederea limitarii raspandirii infectiei cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, cu consecinte asupra circulatiei de persoane si marfuri In continuarea precizarilor privind situatia generata de…

- Semnatarii acordului nuclear iranian au declarat luni ca „doresc sa raspunda pozitiv” la „perspectiva revenirii SUA” la masa negocierilor, europenii îndemnând Iranul sa nu „compromita” aceasta șansa, potrivit AFP.Miniștrii de externe europeni, chinezi,…

- Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, a declarat pentru New York Times ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras America, informeaza AFP,…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clement Beaune a dat asigurari joi ca Regatul Unit nu a beneficiat de niciun avantaj in atribuirea primului vaccin anti-COVID-19 gratie Brexitului, spre deosebire de ceea ce sustine Londra, transmite AFP. ''Nu exista niciun avantaj…