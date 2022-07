Stiri pe aceeasi tema

- Zece țari din Uniunea Europeana au fost deja afectate de reducerea livrarilor de gaze din Rusia, a anunțat joi prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, pe masura ce disputa energetica dintre blocul comunitar european și Moscova se intensifica, scrie Reuters.

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru ca situația in care Rusia va opri toate exporturile de gaze in aceasta iarna, susține șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol. Oficialul susține ca reducerile livrarilor din ultimele saptamani este doar inceputul. Potrivit lui Birol, Moscova…

- Rusia ar putea intrerupe complet furnizarea de gaze naturale catre Europa, deoarece incearca sa-și consolideze influența politica in contextul crizei din Ucraina, a declarat miercuri șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a avertizat ca Europa trebuie sa ia acum masuri, relateaza Reuters…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a schimbat din funcții cinci guvernatori de regiuni in Rusia. Decretele de inlocuire din funcții a acestor demnitari au fost publicate in ziua de marți, 10 mai 2022. Au fost schimbați guvernatorii din regiunile Tomsk, Saratov, Ryazan și Kirov, precum și din republica…

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este „in esenta implicata in razboi cu Rusia”, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu.„Aceste arme vor fi o tinta legitima pentru actiunea militara…

- Romania interzice de duminica, 17 aprilie, intrarea in porturile sale a navelor sub pavilion rusesc. Interdicția se va aplica și navelor care și-au schimbat pavilionul sau inmatricularea rusa dupa 24 februarie 2022, transmite publicatia rusa Kommersant , care citeaza RIA Novosti. Presa rusa precizeaza…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproximativ 4%, iar cel al titeiului Brent a coborat sub 100 de dolari pe baril, din cauza temerilor ca pandemia de Covid-19 va reduce cererea in China si a eliberarilor de petrol din rezervele strategice ale tarilor membre ale Agentiei Internationale pentru Energie…