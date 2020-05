Stiri pe aceeasi tema

- America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, afirma un inalt responsabil al Organizației Mondiale a Sanatații, care semnaleaza o situație alarmanta in Brazilia, unde numarul de imbolnaviri a trecut de 310.000 și cel al deceselor de 20.000, cu un record negru de aproape 1.200 de…

- America a inregistrat 830 de morti in 24 de ore pana luni la ora locala 20.30 (marti, 3.30, ora Romaniei), potrivit Universitatii de medicina Johns Hopkins din Baltomore care-siactualizeaza bilantul in continuu. Cu o zi inainte s-au inregistrat 775 de decese din cauza covid-19. Statele Unite au depasit…

- Statele Unite au inregistrat 1.330 de decese in plus din cauza noului coronavirus in ultimele 24 de ore, potrivit ultimului bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP, conform news.ro.America inregistra in total, duminica (ora locala) 54.841 de morti la 964.937 de contaminari confirmate,…

- Epidemia de COVID-19 a provocat peste 50.000 de decese in Statele Unite, potrivit datelor actualizate de worldometers.info/coronavirus . Vineri la ora 8.00, ora Romaniei, SUA aveau 50,243 de decese, iar numarul total al imbolnavirilor ajunsese la 886,709. Un numar de 14.997 de bolnavi se aflau in stare…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP.Citește și: Traian Basescu, AVERTISMENT sumbru: Comiteți…

- Africa ar putea deveni noul epicentru al pandemiei de coronavirus, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform news.ro.Oficialii Natiunilor Unite estimeza de asemenea ca pandemia va ucide cel putin 300.000 de oameni in Africa, iar aproape 30 de milioane vor ajunge sa traiasca…

- COVID-19. Acest bilant zilnic, inferior celui de miercuri (+1.973 de morti), ridica la 16.478 numarul total al deceselor inregistrate in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume din cauza pandemiei dupa Italia. Timp de doua zile consecutive, marti si miercuri, SUA au inregistrat circa…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…