Statele Unite au impus noi sancţiuni sectorului financiar iranian, fiind vizate 18 bănci Cu toate acestea, Departamentul Trezoreriei SUA a afirmat intr-un comunicat ca interdictiile nu se aplica tranzactiilor pentru furnizarea de produse agricole, alimente, medicamente sau dispozitive medicale catre Iran. Masura luata de Washington afecteaza 18 mari banci iraniene, dintre care majoritatea au fost vizate in temeiul Ordinului executiv al SUA 13902, care permite Departamentului Trezoreriei sa vizeze sectoare intregi ale economiei iraniene. Banci respective sunt Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Bank Refah Kargaran, Bank-e Shahr, Eghtesad Novin Bank, Gharzolhasaneh… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

