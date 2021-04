Stiri pe aceeasi tema

- Denuclearizarea va ramane in centrul politicii americane fata de Coreea de Nord si orice abordare va trebui facuta in coordonare cu aliatii apropiati ai SUA, precum Japonia si Coreea de Sud, a declarat joi purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Statele Unite vor riposta la "agresiunile" comise de China, a avertizat marti, in cursul vizitei in Japonia, secretarul de Stat american, Antony Blinken, pledand pentru contracararea provocarilor generate de Beijing si de Phenian, insa Coreea de Nord a amenintat noua Administratie de la Washington,…

- Biden, care a gazduit prima intalnire la nivel de lideri a unui grup care are un rol major in eforturile sale de a contracara puterea economica si militara din ce in ce mai mare a Chinei, a declarat ca o regiune Indo-Pacifica libera si deschisa este ”esentiala” pentru toate cele patru tari. ”Statele…

- Statele Unite trebuie sa-si repare propria democratie pentru a contracara mai eficient China si a o face "sa plateasca consecintele" comportamentului sau "agresiv", a declarat vineri un consilier apropiat al presedintelui american Joe Biden prezentandu-si strategia impotriva puterii rivale, noteaza…

- Administratia Joe Biden a notificat vineri guvernului afgan dorinta sa de a revedea acordul semnat in februarie de Statele Unite cu talibanii, in special pentru "a evalua" respectarea de catre talibani a angajamentelor asumate, relateaza AFP, porrivit AGERPRES. Consilierul pentru securitatea…

