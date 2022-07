Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut marti Ucrainei sa aleaga un procuror general credibil care sa-l inlocuiasca pe cel demis recent, cerand eforturi reinnoite pentru lupta impotriva coruptiei, in contextul in care Kievul incearca sa previna atacurile rusesti.

Fostul procuror general al Ucrainei, Irina Venediktova, ar putea deveni ambasador al țarii in Elveția. a anunțat marți deputatul ucrainean Oleksi Goncharenko pe canalul sau de Telegram.

Rada Suprema a Ucrainei a revocat-o pe Irina Venediktova din funcția de procuror general al Ucrainei. Decizia a fost susținuta de 264 de deputați, relateaza RBC-Ucraina cu referire la mesajul deputatului Iaroslav Jelezneak din Telegram. Pe 17 iulie, președintele Vladimir Zelenski a anunțat ca l-a revocat…

Președintele Ucraine, Volodimir Zelenski, a demis-o pe Irina Venediktova din funcția de procuror general al Ucrainei, relateaza presa din țara vecina.

Intr-un interviu pentru agenția Reuters, Papa Francisc, 85 de ani, și-a exprimat speranța ca va putea vizita Moscova și Kievul cat mai curand posibil.Papa a respins informațiile potrivit carora intenționeaza sa demisioneze in viitorul apropiat, spunand ca este pe cale sa viziteze Canada (24-30 iulie)…

Ministerul rus al Apararii precizeaza ca mallul din orașul ucrainean Kremenciuk a luat foc in urma unui atac care a vizat un depozit de arme și muniții occidentale. Moscova vorbește despre un centru comercial nefuncțional, in timp ce Kievul a anunțat ca cel puțin 18 persoane au murit in timp ce alte…

- Ajutorul oferit de trupele SUA a fost important in acest sens, dar nu este principalul motiv al evoluției armatei ucrainene, scrie intr-o analiza pentru revista Foreign Policy Adrian Bonenberger, veteran american care a ajutat la instruirea militarilor ucraineni. Kievul a invațat singur lecțiile infrangerii…

- Potrivit autoritatilor ucrainene, este vorba despre generalul-maior Andrei Simonov, comandantul unitatilor de razboi electronic. Impreuna cu el, 100 de soldati rusi ar fi fost ucisi intr-un atac de artilerie in apropiere de Izium, in estul Ucrainei. La 30 aprilie, unitatile Garzii Nationale au localizat…