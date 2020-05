Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat joi aprobarea vanzarii a 84 de rachete Patriot de ultima generatie catre Kuweit, precum si a unui set de echipamente destinate modernizarii sistemelor anti-racheta ale emiratului, pentru o suma totala de 1.425 miliarde de dolari, informeaza AFP. Vanzarea va ajuta la "consolidarea…

- Presedintele Donald Trump si regele Salman al Arabiei Saudite au vorbit vineri la telefon si au "reafirmat parteneriatul de aparare puternic dintre Statele Unite si Arabia Saudita", a informat Casa Alba, pe fondul tensiunilor vizand productia saudita de petrol. Conversatia telefonica a survenit dupa…

- Comisia Europeana a reușit sa stranga 7,4 miliarde de euro pentru finantarea unui vaccin anti-COVID-19, printr-un teledon. Madonna a anuntat o donație de 1 mil. dolari O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea…

- Un Pompier din Indiana, Statele Unite ale Amerii, a gasit in cont 8,2 milioane de dolari, informeaza CNBC. Charles Calvin, un pompier voluntar din New Chicago, statul Indiana, astepta cu nerabdare sa primeasca suma de 1.700 de dolari in cont, ce reprezenta un stimulent financiar platit de statul american…

- Stimulentul de risc va fi acordat intregului personal care deserveste pacientii aflati in spitale, nu doar medicilor, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la Digi 24. "Acest stimulent de risc pentru personalul medical se refera nu doar la medici, ci la intreg personalul…

- Statele Unite reinnoiesc restrictiile impotriva programului nuclear iranian, a anuntat luni Departamentul de Stat de la Washington, relateaza dpa. Patru restrictii se vor aplica regimului de la Teheran pe o perioada suplimentara de 60 de zile. Intr-un comunicat preluat de dpa, departamentul apreciaza…

- Republicanii si democratii din SUA au cazut de acord asupra unui plan amplu de salvare a economiei. Valoarea acestuia este de 2 trilioane de dolari. Este cea mai mare suma aruncata pana acum in joc de congresul SUA, anunța Mediafax.Indicii bursieri din Asia au consemnat o crestere substantiala,…