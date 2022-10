Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a atras atenția intregii țari, dupa ce a organizat o mega-petrecere in Romania, la Castelul Bran, unde i-a adus pe cei mai bogați oameni din lume, pentru a petrecere Halloween-ul. Dincolo de aceștia, pe lista de invitați s-a regasit și numele unui roman. Iata cine este acesta și cu ce se ocupa.

- O petrecere de Halloween din capitala Coreei de Sud s-a transformat intr-un adevarat cosmar, dupa ce peste o suta de mii de oameni s-au imbulzit pe o alee ingusta. In busculada care s-a creat la Seul, oamenii s-au calcat in picioare, multi au cazut si n-au mai reusit sa se ridice, sufocandu-se sub presiunea…

- La Seul, capitala Coreei de Sud, 151 de oameni au murit, cei mai mulți dintre ei calcați in picioare, dupa o busculada de proporții creata la o petrecere de Halloween, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Nu se știe inca de la ce a pornit busculada, dar una dintre teorii este ca un grup mare de oameni…

