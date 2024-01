Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul actor și cantareț Idan Amedi, cunoscut pentru rolul sau din popularul serial israelian “Fauda”, a fost grav ranit in conflictul in curs de desfașurare din Gaza, transmite i24news.tv. Familia Amedi a confirmat vestea, dezvaluind ca Idan a fost transportat cu avionul la spitalul Sheba din Tel…

- Razboi Israel – Hamas. Actorul și cantarețul Idan Amedi, militar in rezerva in Forțele Armate ale Israelului, a fost ranit de un srapnel in timpul ofensivei din Fașia Gaza. Idan Amedi, in varsta de 35 de ani, este cunoscut pentru rolul pentru care l-a avut in serialul de succes Fauda, in care a dat…

- Luptele din nordul Fașiei Gaza continua, in timp ce Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) iși extind operațiunile din sudul și centrul enclavei. IDF anunța ca in ultima zi a lovit aproximativ 200 de ținte ale Hamas. Oficiali din SUA și Israel au discutat despre trecerea la „o faza diferita” a conflictului,…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au facut apel vineri la locuitorii din orașul Bureij din centrul Fașiei Gaza sa plece spre sudul enclavei in contextul in care ofensiva militara se extinde. Tot vineri este așteptat un vot asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se solicita…

- A murit Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de teroriștii din Fașia Gaza. Familia ostaticului Tal Haimi și Kibbutzul Nir Yitzhak, unde acesta locuia, au anunțat, miercuri, intr-o declarație comuna, ca autoritațile au transmis ca acesta a fost ucis pe 7 octo

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza ar fi fost ucis inca de pe data de 7 octombrie, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului abia astazi, pentru ca abia acum au putut confirma moartea. Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici…

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului.Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici și familii disparute. In declarație se anunța ca Tal Chaimi, un locuitor de 41 de ani din Nir Yitzhak,…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona in 24 de ore, adica pana sambata dimineața. Forțele de Aparare israeliene au transmis sambata ca au observat „o mișcare semnificativa a civililor palestinieni spre sud”, acuzand in același timp Hamas ca incearca sa impiedice evacuarile.…