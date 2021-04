Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce a fost pradata de hoți. Nu o data, ci de doua ori in aceeași luna. Mai multe depozite inchiriate pe numele companiei de producție Parkwood Entertainement, care aparține artistei, au fost sparte de hoți.

- LOTO. Joi, 25 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 1,11 milioane de euro, iar la Joker, la categoria I, de peste 4,73 milioane de euro, potrivit Loteriei Romane.La tragerile loto de duminica, 21…

- La Faget, primaria cauta parteneri cu sprijinul carora sa implementeze mai multe proiecte pentru imbunatațirea accesului la sanatate al populației. In acest scop e disponibila suma de 500.000 de euro, obținuta prin intermediul granturilor norvegiene. “Provocari in sanatatea publica la nivel european”,…

- Anthony Fauci, cel mai cunoscut specialist in imunologie din Statele Unite, a fost desemnat luni castigator al unui prestigios premiu academic israelian, Dan David Prize, in valoare de 1 milion de dolari si creat de un regretat om de afaceri si filantrop israelian nascut in Romania, pentru activitatea…

- România traverseaza o etapa accelerata de digitalizare, cu efecte directe asupra retailului tradițional care va migra tot mai mult catre comerțul online. Dupa un salt de cel puțin 3 ani anul trecut, comerțul online își va continua evoluția și va înregistra o creștere de cel puțin 15%…

- Blockchain-ul Elrond, dezvoltat de startup-ul sibian a depașit evaluarea de 1 miliard de dolari ceea ce face din Elrond al doilea Unicorn românesc, dupa UiPath. Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Elrond, platforma Blockchain dezvoltata de un startup sibian, a depașit recent valoarea de 600 de milioane de dolari, ceea ce face din Elrond compania cu cele mai mari șanse de a deveni al doilea unicorn românesc, dupa UiPath.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Startup-ul IT românesc Druid, fondat în 2018, a obținut, marți, o noua runda de finanțare, de 2,5 milioane de dolari, condusa de fondul de investiții GapMinder. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...