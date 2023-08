Stiri pe aceeasi tema

- Companiile americane nu vor putea sa mai investeasca liber peste hotare in tehnologiile de top, precum inteligența artificiala sau computerele cuantice daca este vorba "tari problematice", in special China, a anuntat Departamentul Trezoreriei

- Revolutia tehnologica a inteligentei artificiale (A.I.) promite avantaje uriașe pentru societate și economie, dar genereaza și dezbateri complexe. Futurologul Martin Ford, cunoscut pentru previziunile sale in acest domeniu, atrage atenția asupra impactului imens al A.I. asupra muncii și societații.…

- Complicații in timpul sarcinii, endometrioza, mortalitate materna, cancer de san și de col uterin, toate sunt probleme specifice femeilor care ar putea fi rezolvate parțial cu ajutorul inteligenței artificiale, cred oamenii de știința, scrie National Geographic.

- La 1 iulie se implineste o jumatate de an de cand Romania are primul consilier guvernamental din lume bazat pe inteligenta artificiala, Ion. CITESTE SI BREAKING NEWS Decizie radicala luata de Elon Musk in ziua in care Twitter a cazut pe tot globul 21:36 380 BREAKING NEWS A cazut Twitter in toata…

- Serialul 'Secret Invasion' de la Marvel provoaca controverse cu genericul sau produs cu ajutorul inteligentei artificiale. Genericul serialului Marvel "Secret Invasion" a fost produs cu ajutorul inteligentei artificiale (IA), a recunoscut regizorul sau, alimentand polemica la Hollywood in plina greva…

- Compania americana OpenAI, care a dezvoltat robotul conversațional ChatGPT, ar trebui sa respecte o serie intreaga de norme, printre care și obligația de a dezvalui materialele protejate de drepturi de autor pe care le-a folosit pentru a antrena algoritmul de inteligența artificiala, daca acum ar intra…

- Startup-ul romanesc Humans.ai, care a intrat in atenția publicului dupa ce presa a scris ca este cel care a facut „robotul-consilier” al premierului Nicolae Ciuca, ION, iși lanseaza acum și platforma de blockchain, tehnologie care sta la baza criptomonedelor sau creațiilor NFT.

- Mai multi directori ai unor companii care dezvolta inteligenta artificiala (AI), printre care si Sam Altman, CEO al OpenAI, s-au alaturat marti unor experti si profesori din domeniu pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la "cresterea riscului de disparitie (a omenirii n.r.) din cauza AI", solicitandu-le…