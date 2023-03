Stiri pe aceeasi tema

- Un centru comunitar integrat, realizat printr-un proiect finantat din fonduri europene, a fost inaugurat, marti, in cartierul Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe. Centrul, situat la parterul blocului 34 de pe Aleea Caminului, va oferi diverse servicii si programe pentru locuitorii zonei, cu sprijinul…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin croatul Adnan Aganovic (27), dupa o eroare a lui Paul Antoche. Gazdele au avut si o bara, prin Alexandru Tudorie…

- Luni, 13 februarie (a.c.), s-au implinit 20 de ani de cand Prima Școala Romaneasca din Sfantu Gheorghe se afla in administrarea Muzeului Național al Carpaților Rasariteni (MNCR). „Prima Școala Romaneasca din Sfantu Gheorghe (jud. Covasna), atestata documentar in anul 1799 și menționata intr-un decret…

- Doua intalniri de lucru la care sunt invitați sa participe reprezentanții mediului public și ai mediului privat, pentru prezentarea oportunitaților de finanțare la nivel regional, aferente perioadei de programare 2021-2027, vor avea loc saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe. Intalnirile sunt organizate…

- Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe, care a fost reabilitat si modernizat printr-un proiect finantat din fonduri europene, va fi redeschis in toamna acestui an, a declarat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata la Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe printr-un maraton de spectacole, trei dintre acestea fiind realizate de liceeni din judetul Covasna. Potrivit conducerii teatrului, maratonul va incepe vineri, la ora 17,00, cu spectacolul „Iubiri Inghetate”, realizat…

- Aproape 570 de voluntari, printre care profesori, actori, medici, sportivi, ziaristi si sefi de institutii, s-au implicat anul trecut in programul Pedibus, lansat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala. Organizatorii…

- Aproape 10.000 de persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au solicitat autoritatilor locale eliberarea cardului Sepsi, pe baza caruia pot beneficia de reduceri la bazele sportive si de agrement aflate in subordinea Consiliului local. Potrivit reprezentantilor Primariei, posesorii acestor carduri pot…