- CSU din Suceava va debuta in ediția de campionat 2022-2023 a Ligii Naționale miercuri, de la ora 17.00, pe terenul formației Minaur Baia Mare. Va fi un inceput abrupt de sezon pentru formația universitara, in condițiile in care, la nici 48 de ore distanța de confruntarea din Sala „Lascar ...

- La finele acestei saptamani va debuta noul sezon competițional al primului eșalon valoric al handbalului romanesc. Formația CSU din Suceava, care a avut un an 2022 deosebit in campionatul trecut, vrea sa inceapa la fel de bine și Liga Zimbrilor ediția 2022-2023. Elevii profesorului Petru Ghervan, ajutat…

- In cadrul programului de pregatire din intersezon, CSU din Suceava a susținut doua meciuri test la Bacau, in compania echipei locale, CSM.Formația gazda s-a impus in primul joc, disputat vineri seara, cu scorul de 30-26 (15-13). Echipa antrenata de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei ...

- Echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava a caștigat primul meci din cadrul Memorialului „Lascar Pana", de la Baia Mare, dupa o evoluție convingatoare. Echipa antrenata de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a dispus cu scorul de 33-28 (18-16) de Potaissa Turda, ...

- Odata incheiate Jocurile Europene Universitare, de unde formația suceveana care a reprezentat USV s-au intors cu medaliile de aur, munca se reia pentru pregatirea unui nou sezon din Liga Zimbrilor. Lotul reintregit s-a antrenat saptamana aceasta sub comanda tehnicienilor Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu…

- Echipa Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava a inceput cu dreptul Campionatul European Universitar de handbal masculin de la Lodz (Polonia). Echipa antrenata de Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a invins clar, in primul meci al Grupei C, reprezentanta Israelului, Ben-Gurion ...

- Gruparea CSU din Suceava a avut un sezon 2021-2022 plin de realizari din punct de vedere handbalistic. La nivel de seniori, echipa pregatita de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a reușit sa se mențina cu brio in primul eșalon al handbalului romanesc. Publicul sucevean a trait ...