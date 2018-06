Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol va majora productia, o decizie sprijinita de Arabia Saudita, in timp ce statele care se opun sustin ca este o incercare oportunista de a capitaliza problemele rivalei Riadului, Iranul, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Vineri, la reuniunea Organizaţiei…

- UPDATE Cotatia barilului de titei Brent a depasit joi pragul de 80 de dolari, o premiera dupa luna noiembrie 2014, pe o piata tensionata de incertitudinile cu privire la situatia din Iran si Venezuela, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În jurul orei 09:50 GMT, cotaţia petrolului Brent…

- BUCURESTI, 11 mai — Sputnik, Doina Crainic. Anunțul vine în contextul în care Moscova și Beijingul încearca sa intensifice, la nivel bilateral, vânzarile de petrol și cooperarea financiara. © Sputnik / Алексей НикольскийPutin: Proiectul de țara pana in 2024…

- Pretul petrolului a atins luni cel mai ridicat nivel de la finele lui 2014, stimulat de agravarea crizei economice din Venezuela precum si de apropierea termenului limita la care SUA vor decide daca reimpune sanctiuni Iranului, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . La bursa de la New York, cotatiile…

- Carburanții se vor scumpi in vara lui 2018, dupa ce țiteiul a ajuns zilele acestea la pretul de 75 de dolari/baril, cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, astfel ca pretul carburantilor va fi mai scump in aceasta vara, iar analistii estimeaza ca acest trend va continua. In acest sens, Financial…

