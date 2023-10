Start la finanțare pentru ONG-urile din Buzău In doar 6 minute, organizațiile non-profit pot obține o finanțare de 15.000 de lei, participand la concursul de proiecte susținut de Fundația Comunitara Buzau, pe 7 decembrie 2023, in cadrul evenimentului „Cercul de donatori”. Fundația Comunitara Buzau invita organizațiile non-profit și grupurile de inițiativa sa participe la un concurs de proiecte ce pot imbunatați viața […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

