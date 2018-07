Start inscrierilor la Academia Navala Mircea cel Batran din Constanta. Cate locuri sunt scoase la concurs

Stiri pe aceeasi tema

- Profilul Matematica-Informatica, de la Liceul Teoretic ”Nicolae Balcescu” din Cluj-Napoca, a fost cel mai ”vânat” de tinerii care au susținut examenul de evaluare naționala. La acest profil, au fost scoase la concurs numai 28 de locuri…

- Absolventii de liceu care vor sa sustina examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa Iasi vor concura pe 722 de locuri bugetate. Purtatorul de cuvant al UMF Gr.T. Popa...

- Scoala Gimnaziala Nr. 5 "Nicolae Iorga" din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, de: bull; contabil sef ndash; 0.5 post vacant contractual pe perioada nedeterminata.bull; mediator scolar ndash; 0.25 post vacant contractual pe perioada…

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor ...

- Ministerul Apararii Nationale scoate la concurs mai multe locuri pentru ofiteri si subofiteri, ce vor fi recrutati din sursa externa. Centrul Militar Judetean Alba transmite ca in anul de invatamant 2018-2019, pentru formarea ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirecta, sunt scoase…

- ISU Teleorman recruteaza candidați pentru instituțiile de invațamant care școlarizeaza viitorii pompieri in Eveniment / on 04/05/2018 at 11:56 / Inspectoratul pentru Situații de Urgența “A.D.Ghica” al Județului Teleorman recruteaza candidați pentru concursurile de admitere organizate…

- Cei care se gandesc la o cariera in Politie isi pot incerca norocul in sesiunea 2018, in care sunt puse la bataie peste 2.000 de locuri in institutiile de invatamant din structura MAI.

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2018 2019. Potrivit documentului, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. mdash; Se aproba domeniile…