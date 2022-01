Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un sat din apropiere de municipiul Botosani se pastreaza si astazi amintirea unei manastiri-fantoma, ctitorita, de sotia lui Stefan cel Mare. Manastirea, o frumoasa asezare monahala, a disparut fara urma in negura timpurilor, dand nastere la numeroase povesti si legende in randul localnicilor.

- Fostul stareț al Manastirii Valaam, Arhimandritul Serghie Rayapolvi, a fost hirotonit episcop duminica de catre Arhiepiscopul Leon al Finlandei. A fost prima hirotonie de episcop oficiata in catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Helsinki din 1969 și pana in prezent. Ipopsifierea și depunerea…

- La Manastirea Sfantul Prooroc Ilie din Nicoreni, adica la aproape 200 de kilometri de Chișinau, se robotește, cu migala și temeinicie, pe mai multe… fronturi, daca asta este exprimarea corecta. Cei peste 40 de calugari și ascultatori ai sfantului locaș au indeletniciri precise și diverse. Care pe la…

- Situația epidemiei Covid-19 continua sa se degradeze in Uniunea Europeana și este considerata ca „foarte ingrijoratoare” in zece țari și „ingrijoratoare” in alte zece, avertizeaza Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), potrivit BFMTV. „La ora actuala, situația epidemiologica in UE este caracterizata…

- Reprezentanții din toata țara ai Asociației Studenților Creștini Ortodocși Romani (ASCOR) s-au intrunit in perioada 5-7 noiembrie la Alba Iulia. A fost pentru prima data cand Consiliul Național al organizației a fost organizat in alt oraș decat București. Prima zi a fost dedicata vizitarii…

- Astazi, 8 noiembrie 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” de la Rimetea, protopopiatul Aiud. Cu prilejul hramului acestui așezamant calugaresc, IPS Irineu, inconjurat…

- Christian Eriksen pleaca din Italia pentru a putea juca fotbal. Internaționalul danez a fost protagonistul unui moment dramatic la Campionatele Europene desfașurate in vara. El s-a prabușit pe teren, in timpul partidei Danemarca – Finlanda, victima a unui infarct. Dupa ce și-a revenit, Eriksen și-a…

- Luni, 01 noiembrie 2021, de la ora 12:00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar, au savarșit, pe Altarul de vara din incinta așezamantului monahal, Slujba Inmormantarii pentru Preacuviosul Parinte Arhimandrit…