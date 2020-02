Dragoș Patraru vorbește despre metehnele politicii romanești și taberele din PNL. Realizatorul arata cum ministrul Catalin Predoiu il promoveaza pe Bogdan Licu in conducerea Parchetului General, in ciuda suspiciunilor de plagiat care planeaza asupra lui.„Ce spune ministrul Catalin Predoiu despre plagiatul ordinar al lui Bogdan Licu: „Cunosc și criticile care s-au adus, și acuzele. Invit pe toți sa observe ca nu exista niciun verdict oficial al unei autoritați competente in domeniu care sa stabileasca daca domnul Licu a plagiat sau nu a plagiat. (…) a face judecați inaintea acestui verdict dat…