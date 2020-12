Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, depistat joi cu COVID-19, prezinta sambata 'o stare de sanatate stabila' in raport cu ziua precedenta, iar rezultatele examenelor clinice si paraclinice 's-au dovedit linistitoare', a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Președintele Franței Emmanuel Macron, diagnosticat recent cu coronavirus, a dezvoltat simptome ușoare ale bolii. Emmanuel Macron are febra, tuse și prezinta o stare generala de oboseala, conform Euronews. Președintele Franței se afla in acest moment in autoizolare la una din reședințele oficiale ale…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj omologului sau francez, Emmanuel Macron, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. "Transmit cele mai bune ganduri presedintelui Emmanuel Macron. Va doresc multa sanatate si o recuperare rapida", a scris seful statului, joi, pe Twitter.…

- Emmanuel Macron, Presedintele Franței, a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat joi Presedintia franceza, intr-un comunicat. „Președintele Republicii a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 astazi. Diagnosticul a fost stabilit in urma unui teste RT PCR realizat la apariția primelor simptome.…

- Noi informații despre starea medicului erou ranit grav in incendiu devastator de la ATI Neamț in urma caruia au murit 12 oameni. Medicul Catalin Denciu este tratat la un spital militar din Belgia.

- Cristiano Ronaldo, testat pozitiv pentru noul coronavirus, "se simte bine", a asigurat selectionerul nationalei de fotbal a Portugaliei,Fernando Santos, citat de AFP. "Respectam toate masurile de securitate... si totusi s-a intamplat", a afirmat, surprins, Fernando Santos, intr-o conferinta…

- Este vorba despre deputatul PSD , Simona Bucura Oprescu. Aceasta a anunțat pe pagina personala de facebook ca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. In ceea ce privește starea sa de sanatate, aceasta a confirmat ca este internata la spital și se afla intr-o stare stabila. „Dragii mei, Ma alatur miilor…

- Șeful administrației americane, Donald Trump, se simte mai bine, febra i-a scazut și nu mai prezinta nici dificultați de respirație, potrivit medicului Casei Albe, Sean Conley. Președintele SUA a fost...