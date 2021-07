Starea de alertă va fi prelungită începând cu 12 iulie. Decizia va fi aprobată în ședința de Guvern Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021. Principala modificare fața de masurile aflate in vigoare vizeaza creșterea perioadei pentru care […] The post Starea de alerta va fi prelungita incepand cu 12 iulie. Decizia va fi aprobata in ședința de Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

